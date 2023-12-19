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Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman? Tarih netleşmeye başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 13:53
Çalışan emeklilere beş bin lira düzenlemesi bütçe görüşmesi tamamlandıktan sonra yılbaşından önce yasalaşacak. Merak edilen gelişmenin detaylarını A Haber muhabir Tülay Ağaoğlu Ankara'dan aktardı.
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