28 Nisan 2023, Cuma
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Çalışan annelere esnek çalışma imkanı! Ev hanımlarına erken emeklilik müjdesi
AK Parti'nin seçim beyannamesinde çalışan annelere özel imkanlar tanındı. Hem çalışıp hem çocuğuna bakmak isteyen annelere uzaktan ya da kısmi çalışma imkanı getiriliyor. Ev hanımlarına prim desteği nasıl olacak? Annelere esnek emeklilik ve esnek çalışmanın ayrıntıları neler? Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.