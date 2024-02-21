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Çalışan annelere erken emeklilik fırsatı! Doğum borçlanması nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 10:40
Çalışan kadınlar doğum borçlanması ile erken emekli olabiliyor. Erken emekli olmak isteyen kadınlar doğum borçlanmasında prim günlerini geriye düşürerek emeklilik fırsatı yakalayabiliyor. Ayrıca, staj süreleri ve çıraklık sigortası için de SGK başlangıcı sayılması için yeni bir adım atıldı.
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