Çalışan annelere dev destek! Uzaktan ve kısmi çalışma düzenlemesi yolda

Seçimlerin ardından ev kadınlarına emeklilik yolunu açacak olan düzenleme kısa sürede yasalaşacak. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Düzenlemede çalışan annelere de uzaktan çalışma imkanı sağlanacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN