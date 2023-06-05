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Çalışan annelere dev destek! Uzaktan ve kısmi çalışma düzenlemesi yolda

A Haber
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Giriş: 05.06.2023 15:13
Seçimlerin ardından ev kadınlarına emeklilik yolunu açacak olan düzenleme kısa sürede yasalaşacak. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Düzenlemede çalışan annelere de uzaktan çalışma imkanı sağlanacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz değerlendirdi.
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