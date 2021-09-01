01 Eylül 2021, Çarşamba
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Büyüme rakamları bugün açıklanacak | Büyüme rakamları 2021 2. çeyreğinde ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak. Peki, rakamlar ne kadar olacak? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında anlattı.