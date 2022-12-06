Bütçeden trilyonluk refah katkısı! Vatandaşa refah katkısı 1,1 trilyon

2023 bütçesi için görüşmeler TBMM’de mesai başladı. 12 gün sürecek görüşmeler öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay önemli açıklamalar yaptı ve bütçenin milletin bütçesi olduğunun altını çizdi. Peki bütçede vatandaşa dokunacak neler var? Refah payı ne kadar oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

- 2023'te refah katkısı 1 trilyon 140 milyar lira olacak

- Tutar bütçenin yüzde 25.6'sı olacak

- Doğalgaz ve elektrik desteği 530 milyar TL

- Vergisiz asgari ücret 300 milyar TL

- Sosyal taraflara vergi indirimleri 51 milyar TL

- Sosyal harcamalara ayrılan kaynak 258,4 milyar TL