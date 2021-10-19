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Bütçeden sosyal koruma

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Giriş: 19.10.2021 10:14
Dar gerlirli vatandaşa destek yeni bütçede öne çıktı. 2022 bütçesine sosyal hassasiyet damgasını vurdu. Geliri düşük olan, emekli, yaşlı, kamu çalışanı, işçi hakları korunurken sosyal harcamalara 104.2 milyar lira ayrıldı. Öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi için destek verilecek. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
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