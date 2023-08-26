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Bursa'da yenilenebilir enerji yatırımı! 18 dönümlük alana 2 bin 960 güneş paneli kuruldu

A Haber
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Giriş: 26.08.2023 16:02
Bursa'da Karacabey Belediyesi, 18 dönüm arazi üzerine güneş enerji santrali kurdu. Alana 2 bin 960 güneş paneli kuruldu. Tesis yılda 1 milyon 800 bin kilowatt elektrik üretiyor. Güneş enerji santraliyle günlük bin hanenin elektriği karşılanıyor. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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