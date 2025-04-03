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Brüksel’de AB ile ekonomi toplantısı

Brüksel'de AB ile ekonomi toplantısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.04.2025 12:38
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı, 6 yıl aradan sonra Brüksel'de düzenlendi. Brüksel'de AB Komisyonu merkez binasında başlayan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos gibi çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.
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Brüksel’de AB ile ekonomi toplantısı
Brüksel’de AB ile ekonomi toplantısı
Brüksel'de AB ile ekonomi toplantısı
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