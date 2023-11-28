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Brics ülkelerinden yeni adım: Gelecek yıl dolar yerine ulusal para birimi kullanacağız

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 16:39
Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya'dan oluşan Brics ülkeleri 2024 yılı için çok önemli bir adım atıyor. Dünya nüfusunun yüzde 41'in oluşturan bu ülkeler küresel ticarette bir ay sonra artık dolar kullanmama kararı aldı. Gelecek yıldan itibaren bu 5 ülkeye Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran, Mısır ve Suudi Arabistan'ın da katılacak. Ve Brics topluluğunun üye sayısını 11'e yükselecek. Şimdilik üye sayısı 5 olan ülkelerin uluslararası ticarette yerel para birimi kullanma kararı dünya ticaretini daha doğrusu ABD dolarının kullanımını nasıl etkileyecek? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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