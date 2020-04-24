Brent petrol fiyatları yükselmeye başladı! 24 Nisan petrol fiyatlarında son durum?
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24.04.2020
Brent petrol fiyatları 15-16 dolardan 21 dolara yükseldi. Mayıs ayı içerisinde yükselişin sürmesi bekleniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayında anlattı.
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