Borsada yükseliş sürecek mi? Altın yeni rekor kıracak mı?

Piyasalar haftaya nasıl başladı? Borsa cuma günü kritik seviye olan 7 bini aştı, ağustosta yükseliş sürer mi? Hangi sektörler öne çıkıyor? Altında yön ne olur? Gelişmeleri Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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