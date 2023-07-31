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Borsada yükseliş sürecek mi? Altın yeni rekor kıracak mı?

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 11:28
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Borsa cuma günü kritik seviye olan 7 bini aştı, ağustosta yükseliş sürer mi? Hangi sektörler öne çıkıyor? Altında yön ne olur? Gelişmeleri Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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