18 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Borsada yükseliş sürecek mi?

Borsada yükseliş sürecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2023 11:21
Piyasalar haftayı nasıl kapatıyor? Borsada hangi seviyeler takip ediliyor? Yükseliş hareketi devam eder mi? Ekonomist Üzeyir Doğan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğan, “Seçimden sonra tam anlamıyla bir ralli yaşadık. İçeride olumlu havanın devam ettiğini söylemek mümkün.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Borsada yükseliş sürecek mi?
Borsada yükseliş sürecek mi?
İkinci çeyrekte işsizlik yeniden tek hanede
İkinci çeyrekte işsizlik yeniden tek hanede
Milyonlara zamla birlikte 6 müjde daha
Milyonlara zamla birlikte 6 müjde daha
Gram için flaş tahmin: 50 TL - 100 TL arasında...
Gram için flaş tahmin: 50 TL - 100 TL arasında...
Hükümet memura teklifini güncelledi
Hükümet memura teklifini güncelledi
Memura kira desteği olacak mı?
Memura kira desteği olacak mı?
Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
İşte memura yeni zam teklifi!
İşte memura yeni zam teklifi!
Finansal istikrarı sağlayacağız
"Finansal istikrarı sağlayacağız"
Bakan Şimşek Japon şirket yöneticileriyle görüştü
Bakan Şimşek Japon şirket yöneticileriyle görüştü
Bakan Işıkhan’dan yeni açıklama
Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama
Toplu sözleşmede üçüncü toplantı
Toplu sözleşmede üçüncü toplantı
Daha Fazla Video Göster