Borsada yükseliş sürecek mi?

Piyasalar haftayı nasıl kapatıyor? Borsada hangi seviyeler takip ediliyor? Yükseliş hareketi devam eder mi? Ekonomist Üzeyir Doğan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğan, “Seçimden sonra tam anlamıyla bir ralli yaşadık. İçeride olumlu havanın devam ettiğini söylemek mümkün.” dedi.

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