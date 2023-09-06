Borsada yatırımcı sayısı rekor tazeledi! Katılım 6,25 milyonu aştı

Borsa İstanbul'da devam eden yükseliş trendi ve halka arzlar yatırımcı sayısını rekora taşımaya devam ediyor. Borsada yatırımcı sayısı 6 milyon 257 bin 415 kişi rekor tazeledi. Verilere göre bir aylık artış 1 milyon 158 bin oldu.

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