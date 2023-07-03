Borsada tüm zamanların rekoru! 6 bin puana dayandı

Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı. BİST 100 endeksi, zirve seviyesini 5 bin 984 puana taşırken, 6 bin puan seviyesine bir adım daha yaklaştı. Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Coşar, “Muhtemelen yukarı doğru hareket devam eder diye düşünüyorum.” dedi.

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