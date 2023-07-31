Borsada rekor açılış

BIST 100 endeksi yeni haftaya 7 bin 143 puandan başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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