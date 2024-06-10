10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Borsada düşüşün sebepleri neler?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2024 10:15
İşte borsada düşüşün 6 sebebi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Borsada düşüşün sebepleri neler?
Borsada düşüşün sebepleri neler?
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
Emekliye yüzde 20 indirim yapmayana ceza
Emekliye yüzde 20 indirim yapmayana ceza
Türkiye’nin organik sarımsağında hasat başladı
Türkiye'nin organik sarımsağında hasat başladı
Otellerde doluluk oranı yüzde 70’i aştı
Otellerde doluluk oranı yüzde 70'i aştı
Dünyanın dikkati Türk savunma sanayii üzerinde
Dünyanın dikkati Türk savunma sanayii üzerinde
Eski hükümlüler açılan kurslarla iş sahibi oluyor
Eski hükümlüler açılan kurslarla iş sahibi oluyor
Aşırı sıcak kavun, karpuz, biber ve domatesleri yaktı
Aşırı sıcak kavun, karpuz, biber ve domatesleri yaktı
Lapseki kirazının hasadına başlandı
Lapseki kirazının hasadına başlandı
Madeni 5 TL tedavüle çıktı!
Madeni 5 TL tedavüle çıktı!
Aile Destek Programı ödemeleri hesaplarda!
Aile Destek Programı ödemeleri hesaplarda!
Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi!
Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi!
Daha Fazla Video Göster