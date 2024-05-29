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Borsa'da doğu rüzgarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 10:20
Yatırımcı sayısı 1 yılda yüzde 86 büyüdü. Yatırımcı sayısı 8 milyon 624 bin 243'e ulaştı.
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