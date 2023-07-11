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Borsa’da açılış rekoru

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 10:16
Son dakika haberi… BIST 100 endeksi güne %1,61 yükselişle 6.371 puandan başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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