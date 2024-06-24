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Borsada 3 ayaklı ralli beklentisi! 28 Haziran’da Türkiye gri listeden çıkacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 15:35
'Borsada 3 ayaklı ralli mi bekleniyor? 28 Haziran’da Türkiye gri listeden çıkacak mı? Temmuz başında Moody's Türkiye’nin kredi notunu artıracak mı? Sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya tüm merak edilenlerin cevabını A Haber’de aktardı. İşte detaylar…
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Borsada 3 ayaklı ralli beklentisi!
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