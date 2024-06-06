Borsa ve kripto parada vergi olacak mı? Şimşek: kazanca dayalı vergi yok, sınırlı işlem vergisi olabilir

Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para yatırımlarına on binde 4, Borsa İstanbul yatırımlarına ise on binde 2 oranında işlem vergisi getirmeyi planlıyor. Gelir vergisi gibi bir verginin getirilmesi ise düşünülmüyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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