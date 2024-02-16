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Borsa rekora doymuyor! Tüm zamanların günlük ve haftalık en yüksek kapanışı

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Giriş: 16.02.2024 18:44
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazancıyla günü 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
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