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Borsa rekor tazeledi! Yatırımcılar hangi sektörlere yöneliyor?

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 10:15
BIST 100 endeksi güne %0,34 yükselişle 7.495 puandan başladı.Yerli, yabancı ve bireysel yatırımcı borsaya yöneliyor. Borsada ralli nereye kadar sürer? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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