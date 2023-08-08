Borsa rekor tazeledi! Yatırımcılar hangi sektörlere yöneliyor?

BIST 100 endeksi güne %0,34 yükselişle 7.495 puandan başladı.Yerli, yabancı ve bireysel yatırımcı borsaya yöneliyor. Borsada ralli nereye kadar sürer? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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