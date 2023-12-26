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Borsa neden düştü? Hisse alırken nelere dikkat etmeli? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 14:00
Borsa İstanbul'da son haftalarda yaşanan düşüşlerin sebebi ne? Küçük yatırımcı bundan sonra ne yapmalı, nelere dikkat etmeli? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı. Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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