Borsa İstanbul'da yeni zirve! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da endeks 1.599 puanı aşarak tarihi rekor kırdı. Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maviş, "Bugün hem seans içi en yüksek değerini gördü ki daha önceki seans içindeki gördüğü 1.589 puanın üzerine çıktı. Hem de 1.600 ile yeni rekor denemesi içerisinde. Haftanın ilk işlem gününü rekorlar günü olarak adlandırabiliriz. Eğer gün sonunda 1.580 seviyesine tekrar bir geri çekilme hareketi olmazsa." şeklinde konuştu.

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