01 Şubat 2024, Perşembe
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Borsa İstanbul'da yeni rekor! Yükseliş trendi sürüyor | 1 Şubat 2024 BIST 100 endeksi
Son haftalarda özellikle yabancı yatırımcının etkisiyle yeniden yükseliş trendine giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 8.514 puandan başladı. Daha sonra yükselişine devam eden endeks, 8590 puana çıkarak tarihi rekorunu geliştirdi.