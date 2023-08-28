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Borsa İstanbul'da yeni rekor: 8.000 puanı aştı

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Giriş: 28.08.2023 17:42
Son dakika haberi... Son dönemde kırdığı rekorlar serisini yenileyen Borsa İstanbul'da sınır aşıldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8.000 puanı aştı.
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Borsa İstanbul’da yeni rekor
Borsa İstanbul'da yeni rekor
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