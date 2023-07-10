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Borsa İstanbul'da tüm zamanların kapanış rekoru

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Giriş: 10.07.2023 18:35
Güncelleme:10.07.2023 18:35
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,35 artışla günü 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.
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