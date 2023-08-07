Borsa İstanbul’da kapanış rekoru!

Borsa İstanbul rekorlara doymuyor. Gün içinde en düşük 7.399, en yüksek 7.493,8 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kazanarak tamamladı. Altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 702 bin liraya geriledi.