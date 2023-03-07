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Videolar Ekonomi Videoları Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeniden yükselişe geçti! 5400 puan sınırına dayandı | 6 Mart 2023 BIST 100 endeksi kapanış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeniden yükselişe geçti! 5400 puan sınırına dayandı | 6 Mart 2023 BIST 100 endeksi kapanış

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Giriş: 07.03.2023 10:08
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,45 artışla 5 bin 392 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, bankacılık endeksi yüzde 8,21 ile en çok artan grup oldu.
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