19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Borsa İstanbul’da bayram sonrası beklentiler neler? Hangi hisseler hareketli olacak?
Bayram tatili için turizm yerlerine vatandaşlar akın etti. Anadolu içerinde 10 milyon kişi hareket halinde. Peki piyasalarda durumlar neler? Borsa neler oluyor ve bayram dönüşü neler olabilir? Gelişmeleri A Para canlı yayınına katılan A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk önemli değerlendirmelerde bulundu.