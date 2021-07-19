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Borsa İstanbul’da bayram sonrası beklentiler neler? Hangi hisseler hareketli olacak?

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Giriş: 19.07.2021 11:38
Güncelleme:19.07.2021 11:39
Bayram tatili için turizm yerlerine vatandaşlar akın etti. Anadolu içerinde 10 milyon kişi hareket halinde. Peki piyasalarda durumlar neler? Borsa neler oluyor ve bayram dönüşü neler olabilir? Gelişmeleri A Para canlı yayınına katılan A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk önemli değerlendirmelerde bulundu.
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