Borsa İstanbul rekora koşuyor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,76 değer kazancıyla günü 8.646,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.682,35 puana taşıdı. İşte en çok yükselen endeksler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN