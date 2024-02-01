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Borsa İstanbul rekora koşuyor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı

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Giriş: 01.02.2024 18:49
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,76 değer kazancıyla günü 8.646,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.682,35 puana taşıdı. İşte en çok yükselen endeksler...
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