18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Borsa İstanbul güne yükselişle başladı (18.05.2020)

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı (18.05.2020)

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2020 10:49
Güncelleme:18.05.2020 12:02
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,13 artışla 100.898,07 puana yükseldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, BIST 100 endeksinin 102 puan seviyesinde kalabilirse yükselişini sürdürebileceğini söyledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,15 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,39 ile taş, toprak oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,58 yükselerek 99.768,15 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 1,97 değer kazandı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.

Bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu, yurt içinde perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının bekleneceğini ifade eden analistler, yarınki tatil ve bugünkü sokağa çıkma sınırlandırması nedeniyle düşük işlem hacmiyle pozitif bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Ödenen servis ücretleri nasıl alınacak?
Ödenen servis ücretleri nasıl alınacak?
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Gram altında kritik seviye 390 lirayı görürse...
Gram altında kritik seviye 390 lirayı görürse...
'Dolarda tahmin edilemeyecek seviyeler görülebilir'
'Dolarda tahmin edilemeyecek seviyeler görülebilir'
THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş
THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş
Çanakkale'de tarihi gün...
Çanakkale'de tarihi gün...
Başkan Erdoğan’ın talimatıyla hayat buldu
Başkan Erdoğan’ın talimatıyla hayat buldu
Fatih sondaj gemisi hazırlanıyor
Fatih sondaj gemisi hazırlanıyor
BIST 100 endeksinin üzerinde...
BIST 100 endeksinin üzerinde...
Vatandaş şikayet etti BDDK cezayı kesti
Vatandaş şikayet etti BDDK cezayı kesti
Bu da zam salgını!
Bu da zam salgını!
1000 TL nakdi yardıma nasıl başvurulur?
1000 TL nakdi yardıma nasıl başvurulur?
Daha Fazla Video Göster