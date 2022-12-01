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Borsa İstanbul 5 bin puanı aştı

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 10:10
Son dakika haberi... Borsa İstanbul 5 bin puanı aştı. BİST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Borsa İstanbul 5 bin puanı aştı
Borsa İstanbul 5 bin puanı aştı
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