Son dakika haberi... Borsa İstanbul 5 bin puanı aştı. BİST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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