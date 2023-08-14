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Borsa haftaya rekorla başladı

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Giriş: 14.08.2023 10:12
BIST 100 güne yeni bir rekorza %1,05 yükselişle 7.795 puandan başladı. Yerli, yabancı ve bireysel yatırımcı borsaya yöneliyor.
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