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Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

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Giriş: 04.09.2023 10:18
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,06 artışla 8.141,33 puan ile rekor seviyeden başladı.
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