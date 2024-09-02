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Borsa günü yükselişle tamamladı!

Borsa günü yükselişle tamamladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 20:40
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 276,96 puan artarak 10.110,18 puandan kapandı. Öte yandan BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 9'u geriledi.
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