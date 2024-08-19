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Borsa günü yükselişle tamamladı!

Borsa günü yükselişle tamamladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 19:12
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 232,25 puan artarak 10.054,20 puandan kapandı. İşte yükselen endeksler...
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