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Borsa günü rekorlarla tamamladı!

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Giriş: 08.04.2024 18:45
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,43 değer kazancıyla günü 9.756,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.766,57 puana taşıdı.
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