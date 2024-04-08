Borsa günü rekorlarla tamamladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,43 değer kazancıyla günü 9.756,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.766,57 puana taşıdı.

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