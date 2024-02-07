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Borsa güne rekorla başladı

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Giriş: 07.02.2024 10:16
Güncelleme:07.02.2024 10:16
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne (7 Şubat 2024) yüzde 0,48 yükselişle yeni rekor kırarak 8.912,11 puandan başladı. Dün de yüzde 1,05 değer kazancıyla günü kapatan endeks yükseliş eğilimini üst üste 10. güne taşımıştı.
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