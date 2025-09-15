15 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Borsa 10 bin 800 puanı aştı
Borsa 10 bin 800 puanı aştı

Borsa 10 bin 800 puanı aştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2025 13:10
CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi. Peki piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Ekonomist İsmail Güner A Haber'de değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Borsa 10 bin 800 puanı aştı
Borsa 10 bin 800 puanı aştı
Borsa 10 bin 800 puanı aştı
Çubuk sirkesi nasıl yapılır?
Çubuk sirkesi nasıl yapılır?
İstanbul Havalimanı Avrupa’da rakipsiz
İstanbul Havalimanı Avrupa'da rakipsiz
Türkiye, altın stokunda İtalya’yı geride bıraktı
Türkiye, altın stokunda İtalya'yı geride bıraktı
Ev-araba alımında yeni dönem!
Ev-araba alımında yeni dönem!
Altın ve gümüşte Fed yükselişi! Yeni rekor gelir mi?
Altın ve gümüşte Fed yükselişi! Yeni rekor gelir mi?
Faiz indiriminin piyasalardaki etkisi ne durumda?
Faiz indiriminin piyasalardaki etkisi ne durumda?
Emeklilik sisteminde yenilikler neler?
Emeklilik sisteminde yenilikler neler?
Ev almak isteyenlere faizsiz finansman!
Ev almak isteyenlere faizsiz finansman!
2026’da ihracatçılarımıza 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz
"2026’da ihracatçılarımıza 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz"
15 milyar metreküplük gaz anlaşmaları yapıldı!
15 milyar metreküplük gaz anlaşmaları yapıldı!
MB’nin kararı piyasaları nasıl etkiledi?
MB'nin kararı piyasaları nasıl etkiledi?
Daha Fazla Video Göster