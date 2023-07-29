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Borcunu yapılandıranlar dikkat

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Giriş: 29.07.2023 17:55
Borcunu yapılandıranlar dikkat, son gün yaklaşıyor. Ödeme için pazartesi son gün. Ödemeyenlerin yapılandırması bozulacak mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğu Murat Bal aktardı.
Borcunu yapılandıranlar dikkat
Borcunu yapılandıranlar dikkat
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