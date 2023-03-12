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Borç yapılandırması başvuruları ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor? Hangi borçlar kaç taksitle ödenecek?

A Haber
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Giriş: 12.03.2023 15:01
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırma düzenlemesinde başvurular 31 Mayıs'ta başlayacak. Hangi borçlar kaç taksitle ödenecek? Ödeme takvimi nasıl olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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Hangi borçlar kaç taksitle ödenecek?
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