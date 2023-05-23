23 Mayıs 2023, Salı
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Borç yapılandırma son başvuru tarihi uzatıldı! Başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekildi
Üç milyondan fazla kişinin başvurduğu kamu borçlarına yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı. Başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekildi. 1 trilyon 300 milyar liralık borcun yapılandırılması öngörülüyor. Borç faizinin yüzde 90'ı silinecek Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar konuğu olan mali müşavir Murat Bal aktardı.