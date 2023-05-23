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Borç yapılandırma son başvuru tarihi uzatıldı! Başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekildi

A Haber
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Giriş: 23.05.2023 13:38
Güncelleme:23.05.2023 13:39
Üç milyondan fazla kişinin başvurduğu kamu borçlarına yapılandırma başvuru süresi bir ay uzatıldı. Başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekildi. 1 trilyon 300 milyar liralık borcun yapılandırılması öngörülüyor. Borç faizinin yüzde 90'ı silinecek Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar konuğu olan mali müşavir Murat Bal aktardı.
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