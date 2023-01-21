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Borç yapılandırma paketi hazır! Devlete olan borç yapılandırılacak
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLABİLİR?
- VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLAR MATRAH ARTIMI KASA VE STOK AFFI
- KESİNLEŞMEMİŞ DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BORÇLAR
- BELEDİYELERE ÖDENMESİ GEREKEN BORÇLAR
- ÖĞRENİM BORÇLARI KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR
- GECİKME FAİZLERİ, GECİKME ZAMLARI, ARAÇLARA AİT MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ
- VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN VERGİ CEZALARI, ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
- İDARİ PARA CEZALARI
YAPILANDIRMANIN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELER?
- GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZLERİ VE CEZALAR SİLİNECEK
- PEŞİN VE TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI
- VERGİ DAİRESİNE ÖDENMEMİŞ VERGİ VE DİĞER BORÇLARIN TAMAMI
- DAVA KONUSU YAPILAN VERGİ TARHİYATLARI, VERGİ CEZALARI VE İDARİ PARA CEZALARI
- VERGİ İNCELEMESİ VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI
- BEYAN EDİLMEMİŞ GELİRİN CEZASIZ VE FAİZSİZİN SİLİNMESİ