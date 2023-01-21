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Borç yapılandırma paketi hazır! Devlete olan borç yapılandırılacak

A Haber
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Giriş: 21.01.2023 10:47
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması pazartesi günü Kabine’nin gündemine geliyor. Düzenlemesinin ise şubat ayı ortasında yasalaşması bekleniyor. Peki hangi borçlar yapılandırılacak? Borç yapılandırması nasıl yapılır? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan vergi uzmanı Emrah Bilicen değerlendirdi.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLABİLİR?

- VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLAR MATRAH ARTIMI KASA VE STOK AFFI

- KESİNLEŞMEMİŞ DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BORÇLAR

- BELEDİYELERE ÖDENMESİ GEREKEN BORÇLAR

- ÖĞRENİM BORÇLARI KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR

- GECİKME FAİZLERİ, GECİKME ZAMLARI, ARAÇLARA AİT MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ

- VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN VERGİ CEZALARI, ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

- İDARİ PARA CEZALARI

YAPILANDIRMANIN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELER?

- GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZLERİ VE CEZALAR SİLİNECEK

- PEŞİN VE TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

- VERGİ DAİRESİNE ÖDENMEMİŞ VERGİ VE DİĞER BORÇLARIN TAMAMI

- DAVA KONUSU YAPILAN VERGİ TARHİYATLARI, VERGİ CEZALARI VE İDARİ PARA CEZALARI

- VERGİ İNCELEMESİ VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

- BEYAN EDİLMEMİŞ GELİRİN CEZASIZ VE FAİZSİZİN SİLİNMESİ

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