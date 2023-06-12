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Boğaz geçişlerine yeni düzenleme! Düzenleme ne zaman başlayacak?

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 14:55
Türk boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlere yeni düzenleme getirildi. Gemiler tonaj başına 4.42 dolar ödeyecek ve yeni düzenleme 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
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