12 Haziran 2023, Pazartesi
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Boğaz geçişlerine yeni düzenleme! Düzenleme ne zaman başlayacak?
Türk boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlere yeni düzenleme getirildi. Gemiler tonaj başına 4.42 dolar ödeyecek ve yeni düzenleme 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.