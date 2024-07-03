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Bodrum’da konaklama fiyatları nasıl? İşte Bodrum’da tatil yapmanın bedeli

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.07.2024 10:10
Güncelleme:03.07.2024 10:11
Muğla'nın Bodrum ilçesi, tatilcilerin gözdesi malum. Ancak mekanlardan, yiyecek ücretlerine kadar cep yakan fiyatlarıyla da sık sık gündemde. Turizmin en yoğun sezonunda gözde tatil lokasyonlarında mekânlar boş kaldı. Fiyat yükselten oteller tatilciye pahalı gelince doluluklar yüzde 70-80'de kaldı. Oteller boş kalan odaları doldurmak için yabancı turiste yüzde 10 ila 20 arasında indirime gitti. Sosyal medyada ise boş Bodrum sokakları paylaşılıyor. Turizmciler, "Artık Bodrum'da tahmin edilebilir bir fiyat algısı yok" yorumunu yaptı. Peki konaklama ücretleri ne durumda? Otel fiyatlarını ATV Haber ekipleri izleyicileri sizler için araştırdı.
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