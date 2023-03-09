BM: Türkiye’deki depremde hasar 100 milyar doları aşacak!

Birleşmiş Milletler, Türkiye'de depremlerin yol açtığı hasara ilişkin detaylı bir hesaplama yaptı. Buna göre, 10 ildeki hasarın 100 milyar doları aşacağı tahmin edildi.

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