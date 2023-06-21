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Bloomberg: Türkiye, yatırımcı güvenini kazanıyor

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Giriş: 21.06.2023 10:21
Türkiye'deki yeni ekonomi yönetimi Batı dünyasına güven verdi. Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg de, Türkiye'nin yatırımcı güveni konusunda tekrar güvenilir liman olmaya başladığını yazdı. Bloomberg ayrıca, Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı faiz kararının yeni ekip için bir turnusol kağıdı olabileceği kaydedildi.
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