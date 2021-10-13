Bitlis’e 500 milyon lira kazandırıyor! 30 bin kişiye istihdam kapısı oldu

Türkiye’de Ahlat patatesinden 2021’de hemen hemen 225 bin ton verimle aşağı yukarı 500 milyon lira gelir bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından yerli ve milli çeşitlerin üretildiği Bitlis Ahlat’ta çiftçiler patatesten aldıkları verimden çok memnun. Neredeyse 30 bin tarım işçisi hasatlarda çalışmak üzere şehre geldi.